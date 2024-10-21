Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха написал в своем телеграм-канале, что за свой недавний визит в Москву подвергся критике в этом органе Евросоюза и одновременно тем объединил левую и правую оппозицию.

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"Только что началось заседание Европарламента. Первым выступил какой-то чрезмерно мотивированный литовец и начал [заявлять], что это кошмар, что Любош Блаха ездил в Москву поблагодарить за мир, - написал политик, отметив, что ему отказали в возможности ответить представителю Литвы. - Думаю, что моя история объединила всех оппозиционных депутатов - слева и справа. Им по горло [надоели] эти подстрекатели войны из либеральных фракций. Они хотят диалога с Россией, хотят мирных переговоров [об урегулировании конфликта на Украине]".

Блаха проинформировал интересовавшихся коллег о поездке в Москву. По его словам, некоторые евродепутаты хотят посетить РФ. Он также раскритиковал проявления русофобии. В российской столице словацкий политик выразил благодарность русскому народу за освобождение его страны от фашизма и выступил с лекцией по случаю 80-летия МГИМО.