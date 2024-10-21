На Украине назвали причины, по которым ВСУ не смогли поразить Крымский мост

Спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что у ВСУ есть технические возможности для поражения Крымского моста. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его данным, украинские военные наносили удары по объектам в восточной части Азовского моря. Это означает, разъяснил он, что Крымский мост «находится в зоне поражения систем вооружения» Украины.

Плетенчук отметил, что новые удары по мосту не наносились потому, что у ВСУ в настоящее время «свои приоритеты относительно целей».

Спикер ВМС Украины признал, что российские военные оказывают противодействие любым атакам на объект, что «влияет на конечный результат».

Ранее Владимир Зеленский заявил, на фоне высказываний Главного управления разведки Украины о «наработках» по Крымскому мосту, что ГУР «умеет удивить информационное пространство». Вместе с тем, он отказался назвать детали возможной атаки на объект.

В МИД РФ сообщили, что заявления украинских официальных лиц о возможной ликвидации Крымского моста являются «терроризмом в чистом виде».