Президент Кубы описал последствия урагана «Оскар»

Ураган «Оскар», обрушившийся ранее на Кубу, причинил серьезный ущерб восточной части острова. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес, передает РИА Новости.

По его словам, сильный ущерб получил Баракоа, Майси и Имиасе, где ураган спровоцировал беспрецедентные наводнения.

«Всевозможная поддержка для начала восстановления в этих муниципалитетах Гуантанамо уже предоставлена», — добавил президент Кубы.

Напомним, что «Оскар» обрушился на остров накануне вечером. Он принес сильнейшие осадки, которые привели к оползням и камнепадам. Из-за урагана в стране была остановлена работа ряда железнодорожных и автобусных маршрутов. В настоящее время ураган ослаб до категории тропического шторма. Ожидается, что в ближайшее время «Оскар» выйдет обратно в океан.