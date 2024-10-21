Вучич захотел посетить Парад Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии рассказал, что для него было бы «большой честью» присутствовать в Москве на праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в телефонной беседе, приуроченной к 80-летию освобождения Белграда от нацистов, он рассказал о своем желании приехать в Москву президенту России Владимиру Путину.

«Это будет самое грандиозное мероприятие в истории после Второй мировой войны на Красной площади в Москве», — отметил Вучич.

Ранее сообщалось, что впервые за 2,5 года состоялась беседа Путина с сербским коллегой. Стороны обсудили международную повестку.

Напомним, что в ходе операции по освобождению Белграда с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия потеряла убитыми 4 350 человек, ранения получили 14 488 человек. Потери Народной освободительной армии Югославии составили около 3 тыс. человек.