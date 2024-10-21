The Economist изменил свою позицию по итогам выборов в США

Экс-глава Белого дома республиканец Дональд Трамп является фаворитом президентской гонки в США согласно данным прогностической модели еженедельника The Economist. На протяжении предыдущих двух месяцев The Economist неизменно предсказывал победу его соперницы Камала Харрис, выдвинутой Демократической партией.

Согласно подсчетам издания, Трамп может рассчитывать на 276 голосов выборщиков, тогда как Харрис получит лишь 262. Шансы кандидата от Республиканской партии на победу оцениваются в 54%. 18 октября этот показатель издание оценивало в 46%. При этом The Economist признает, что на этом этапе исход противостояния практически непредсказуем.

В США сделали заявление о покушении на Трампа

Рост популярности Трампа в большинстве штатов, включая ключевые для его победы, связывают с приближением даты выборов и снижением числа избирателей, которые до сих пор не определились с тем, за кого они будут голосовать.

Модель, которую The Economist использует для предсказания итогов голосования, учитывает результаты последних опросов общественного мнения, а также данные о состоянии экономики, демографических особенностях и предпочтениях избирателей в каждом из штатов США. В ее разработке участвовала команда исследователей из Колумбийского университета в Нью-Йорке.