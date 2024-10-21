В Белом доме высказались о контактах Байдена с Путиным перед выборами

Глава США Джо Байден не проводил прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным в преддверии ноябрьских выборов, рассказал на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем, отметил чиновник, Вашингтон «предельно четко» донес свою позицию о недопустимости вмешательства в выборы до российской стороны.

По его словам, послание «гарантированно достигло адресата».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бизнесмен Дональд Трамп.

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Ранее сообщалось, что Трамп уклончиво ответил на вопрос чикагских журналистов о том, действительно ли он в последние годы несколько раз говорил по телефону с Владимиром Путиным.

«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — разъяснил Трамп.

По его мнению, диалог между странами необходим в силу того, что Россия, как и США, является ядерной державой.