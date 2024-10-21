Вучич объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС

Сербия будет представлена на предстоящем саммите БРИКС в Казани на уровне вице-премьера, так как на момент получения приглашения от президента РФ Владимира Путина лидер балканской республики Александар Вучич уже вел переговоры о визите польского премьера Дональда Туска на эти же даты. Об этом Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

"В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет. Завтра-послезавтра у меня будет трехсторонняя встреча с [премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом] Фицо и [Виктором] Орбаном, то есть в качестве представителя Сербии со Словакией и Венгрией в Комарно, маленьком городке на юге Словакии. Уже в среду приезжает Дональд Туск, но к нему присоединяется и наш греческий друг [премьер-министр] Кириакос Мицотакис. На следующий день или через два дня [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен приедет с визитом в Белград", - отметил Вучич.

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"Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: "Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны", - добавил Вучич.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Сербию на саммите БРИКС в Казани будет представлять вице-премьер Александар Вулин. По его словам, участие в мероприятии примут представители 36 стран и 6 международных организаций. Ушаков также подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться "буквально со всеми лидерами государств", которые приедут на саммит БРИКС в Казань.