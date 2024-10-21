В Госдепе оценили итоги референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

США поздравляют жителей Молдавии с итогами референдума о вступлении страны в Европейский союз, заявил на брифинге в Вашингтоне заместитель главы пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, проведенный референдум гарантирует курс Молдавии в Евросоюз. Пател подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему придерживается точки зрения, что будущее Молдавии заключается в присоединении к Европе.

Представитель Госдепа также заявил, что Москва с помощью «кибератак и дезинформации» предпринимала попытки воздействовать на ход референдума и президентских выборов.

Назван предварительный победитель первого тура выборов в Молдавии

Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны, против — 49,54%.

Еще до обработки всех протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан «поддержали европейский путь» и «спасли путь к прогрессу», а также призвала голосовать за себя во втором туре президентских выборов.