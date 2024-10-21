Военкор рассказал, кто поднял флаг КНДР возле Цукурино

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц объяснил неожиданное появление флага КНДР возле освобожденного Цукрино, фото с которым облетело Сеть. Его подняли российские бойцы, чтобы разыграть противника.

"Толстый троллинг от бойцов Центра на Покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона - российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?!" - иронично прокомментировал снимок журналист.

Напомним, что в последнее время западные СМИ муссируют слухи о том, что КНДР якобы собираются отравить военных в зону СВО. Поводом для этого послужили заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Однако генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что у альянса нет доказательств того, что северокорейские солдаты участвуют в боевых действиях.