В Грузии рассказали о предложении Запада начать войну с РФ

Высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня, а потом страна начала бы партизанское сопротивление. Об этом заявил основатель, почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди".

"Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран (Запада - прим. ТАСС). Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать [с Россией]? Сколько дней продержимся?". Ему ответили - три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда", - сказал Иванишвили.