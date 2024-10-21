Байден обратился к Алиеву с призывом

Президент США Джо Байден обратился к своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с призывом закончить работу над мирным соглашением с Арменией до конца 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Азербайджана АзерТадж.

По словам Байдена, ему приятно видеть прогресс во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией. Президент США также добавил, что мирное соглашение между странами сможет не только обеспечить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, но и «преобразить весь регион», открыв путь для расширения торговли и связей с Европой и Азией.

«Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Баку в связи с COP29, у Вас есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру перед глобальной общественностью. Как Вы знаете, доработка оставшихся пунктов мирного соглашения потребует творческого подхода и компромисса со всех сторон. Но я уверен, что Вы не преминете воспользоваться этой возможностью, и призываю Вас завершить работу над соглашением в этом году», — сказано в сообщении Байдена.

Ранее Ильхам Алиев отозвал Султана Гасымова с должности генконсула Азербайджана в Санкт-Петербурге.