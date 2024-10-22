В Египте призвали не терять времени для достижения сделки по Газе

Власти Египта уверены, что сделка о прекращении огня в секторе Газа должна быть достигнута как можно скорее, нельзя терять времени. С таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник.

По его данным, речь сейчас должна идти именно о полномасштабном соглашении. Дополнительной информации источник не привел.

В понедельник американский портал Axios выступил с утверждением, что египетская сторона якобы предложила Израилю план ограниченного соглашения о перемирии в Газе длительностью в несколько дней, которое могло бы стать первым шагом на пути к достижению полноценной сделки. В Каире публикацию Axios не комментировали.

Египет, Катар и США выступают посредниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения между конфликтующими сторонами соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением заложников. После нескольких раундов возобновившихся в августе консультаций стороны так и не смогли прийти к согласию по поводу основных аспектов сделки. 16 октября глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что участники переговоров не взаимодействуют уже три-четыре недели. 18 октября глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что посредники на переговорах по урегулированию в секторе Газа "были как никогда близки к заключению соглашения" между палестинскими радикалами и Израилем, однако чем ближе стороны подходили к завершению сделки, тем более нереалистичные требования выдвигала израильская делегация, и потому сделка так и не была достигнута.