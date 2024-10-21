Лидер оппозиции высказался о результатах выборов в Молдавии

Итоги первого тура президентских выборов и референдума о вступлении страны в Евросоюз — это начало падения режима действующего президента Молдавии Майи Санду, предположил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Об этом пишет РИА Новости.

В Молдавии в воскресенье, 20 октября, прошли президентские выборы. Санду получила 42,45% голосов избирателей, а ее оппонент Александр Стояногло — 25,98%.

«Это начало падения режима Санду. Сегодня я уверен, что прокуроры, судьи, полицейские не будут выполнять преступные указы, которые им дают власти», — заметил Шор.

Ранее молдавский политолог Александр Кориненко сообщил, что баллотирующаяся на второй срок глава республики показала свой максимум. Он добавил, что большую роль сыграл антирейтинг действующего президента.

Назван предварительный победитель первого тура выборов в Молдавии

В связи с этим, заметил эксперт, у основного соперника Санду, Александра Стояногло, есть хорошие шансы на победу во втором туре.