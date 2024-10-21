Директор Института демографии Украины рассказала об обезлюдении страны

Директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова рассказала о глубоком демографическом кризисе в ее стране, который «неизбежно приведет к обезлюдении». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

По словам Либановой, на сегодняшний день на Украине осталось много пожилых жителей, при этом коэффициент рождаемости остается очень низким. Она также считает, что исправить ситуацию не смогло бы даже возвращение на Украину всех беженцев.

«Только одно я могу сказать с полной уверенностью — обезлюдение неизбежно. Это так, даже если нам чудом удастся вернуть добрых 4 миллиона человек, которые покинули страну. Оно неизбежно, потому что у нас пожилое население», — рассказала она.

Ранее Либанова рассказала о развале украинской экономики.