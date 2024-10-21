В Индии сообщили об увольнении своих граждан из российской армии

Из российской армии уволены 85 граждан Индии, еще 20 человек остаются на службе, рассказал на пресс-конференции советник министра иностранных дел Индии Викрам Мисри. Об этом пишет Prabhasakshi.

По данным портала, в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу».

Журналисты заметили, что в Индии вплоть до весны 2024 года существовала целая сеть вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы.

Вербовщики набирали мужчин из Индии через интернет. В частности, работу в качестве «военных помощников» активно рекламировал индийский рекрутер Фейсал Хан на канале Baba Vlogs с 300 тыс. подписчиков.

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Россия, после того, как стало известно о сети вербовщиков, заявила, что не участвовала в каких-либо мошеннических схемах для набора индийцев.

В дипмиссии РФ в Индии отметили, что стороны тесно координируют работу по «скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России».

«Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — заверили в российском посольстве в Индии.

Отец одного из добровольцев, Ашвинбхай Мангукия, признал, что готов отказаться от индийского гражданства и переехать в Россию вместе с семьей, «если все сложится».

Напомним, что заключать контракт с российской армией иностранцам разрешено с 2022 года. Таким гражданам и их родственникам предоставляют гражданство по упрощенной процедуре.