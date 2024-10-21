Назван предварительный победитель первого тура выборов в Молдавии

Майя Санду, действующий президент Молдавии, лидирует в первом туре выборов с 42,45%. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 20 октября, в республике прошли президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС.

В Молдавии заявили о провале Санду

В ЦИК Молдавии пояснили, что после обработки 100% протоколов Санду получила 42,45% голосов избирателей, а ее оппонент Александр Стояногло — 25,98%.

За евроинтеграцию республики проголосовали 50,46 избирателей, против вступления Молдавии в ЕС выступили 49,54% участников выборов.