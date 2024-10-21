В Албании был задержан бывший президент
Албанское издание Koha сообщило о задержании бывшего президента страны Илира Мета.
Согласно информации источника, Илир Мета был задержан согласно решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Отмечается, что бывшего президента подозревают в сокрытии имущества, коррупции, а также отмывании денег. При этом ранее Мета уже давал показания по поводу имущества своей семьи — по его словам, сам он никогда не занимался подобными финансовыми вопросами, поручая их своей жене.
«Бывший президент республики и председатель Партии свободы Илир Мета был арестован сегодня по приказу Специальной структуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. СПАК провел имущественное расследование в отношении г-на Меты и неофициально подозревается в недекларировании активов, коррупции и отмывании денег. Считается, что это расследование стало причиной сегодняшнего ареста, хотя против него есть и другие следственные дела», — сообщает издание.