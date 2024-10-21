В Тунисе заявили о попытках сионистов разжечь конфликт в стране

Президент Туниса Кайс Саид заявил, что сионисты и члены масонской ложи пытались разжечь конфликта в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Саид отметил, что попытки разжечь ситуацию в стране предпринимались всеми способами. В частности, он указал, что Тунис пытались втянуть во внутренний конфликт с боевыми действиями и разделить его на группу округов.

«Но депутаты собрались и свели на нет планы, которые разработали агенты международного сионизма и члены масонских лож», — добавил Саид.

В связи с этим он подчеркнул, что о нормализации отношений с Израилем не может быть и речи.