Россияне описали последствия погрузившейся во тьму Кубы

Российские туристы, отдыхающие в кубинских отелях, рассказали о последствиях блэкаута для населения острова и отдыхающих. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, власти острова третий день не могут наладить полноценное электроснабжение на фоне аварий на электростанциях.

В кубинском Министерстве энергетики и шахт пояснили, что за минувшие три дня систему электроснабжения пытались запустить уже трижды, но «процесс идет сложно», хотя специалисты и ведомства острова, связанные с подачей электроэнергии, работают круглосуточно.

«Мы купили поездку на 10 дней на Кубу, на середину октября она стоила дешевле средней Турции и Египта, плюс туда летают прямые российские чартеры», — рассказала российская туристка Анна М., которая приехала на остров с мужем и сыном-школьником.

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По ее словам, в настоящее время в отеле темно, не работают кондиционеры, в ресторане разморозились холодильники. Они с мужем и сыном, пояснила женщина, встретили на улице россиян, у которых в отеле генератор, и смогли зарядить телефоны.

Туристы из Кирова, которые планирует через день вылететь на Кубу, заметили, что их отель не отвечает, «видимо, там нет Интернета и вообще связи». Вместе с тем, подчеркнули они, поездку решили не отменять, так туроператор отказался возвращать деньги за нее.

Проживающие одном из отелей Гаваны россияне сообщили, что после отключения света местные жители вышли на улицы со свечами и фонариками на батарейках. Они танцевали, играли в подвижные игры, в карты и домино.

На большей части Кубы пока сохраняются перебои с электричеством, но власти страны рассчитывают полностью восстановить национальную систему электроснабжения к вечеру понедельника (ранее утро вторника в Москве), разъяснил гендиректор российского туроператора Space travel Артур Мурадян.