Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о двойных стандартах по отношению к нему из-за денег, которые он пообещал платить зарегистрированным избирателям в колеблющихся штатах. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Маск во время выступления в Пенсильвании заявил, что до 5 ноября будет платить до миллиона долларов в день случайно выбранному жителю штата, подписавшему его петицию, которая нацелена на поддержку свободы слова и защиты права на ношение оружия. Эти действия вызвали бурную реакцию со стороны общественности. В частности, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро призвал полицию обратить внимание на действия предпринимателя.

Позже один из пользователей соцсети X обратил внимание, что ранее глава корпорации Meta* Марк Цукерберг перечислил 400 миллионов долларов на проведение выборов в США в 2020 году. При этом его действия не вызвали бурной реакции у общественности.

Комментируя это, Маск заявил, что это является проявлением «двойных стандартов» по отношению к нему.

*деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России