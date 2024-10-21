В Британии отказались платить репарации за работорговлю

Правительство Великобритании не намерено извиняться или обсуждать выплату репараций за работорговлю на саммите Содружества в Самоа.

Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, слова которого приводит газета The Guardian.

"Репарации не находятся на повестке встречи глав правительств Содружества. Позиция правительства не изменилась, мы не выплачиваем репарации. Премьер-министр посетит саммит на текущей неделе для обсуждения общих вызовов и возможностей Содружества, в том числе усилия по обеспечению роста наших экономик", - сказал он.

По его словам, позиция властей Великобритании по вопросу извинений остается прежней.

"Мы не будем приносить извинения на встрече глав правительств Содружества, но мы продолжим взаимодействовать с партнерами для борьбы с сегодняшними неотложными вызовами в интересах будущих поколений", - добавил представитель Стармера.

Ранее газета The Daily Mail сообщила со ссылкой на источники, что группа из 15 карибских стран решила вынести на обсуждение вопрос репараций на встрече глав государств и правительств Содружества, которая пройдет в Самоа на этой неделе. Как подчеркнуло издание, пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон в качестве компенсации выплатил по меньшей мере 206 млрд фунтов ($270 млрд).

В 2023 году американская консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, в котором говорилось, что более 30 стран могут рассчитывать на выплаты западными государствами репараций за трансатлантическую работорговлю. Согласно докладу, в составлении которого принял участие судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, только Великобритания должна заплатить $24 трлн в виде репараций, из которых $9,6 трлн должны достаться Ямайке.

В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей, активно продвигавшейся Лондоном в XVII-XVIII вв. В июне 2022 года тогда еще наследник британского престола принц Уэльский Чарльз на предыдущем саммите Содружества в Руанде признал ошибочность колониальной политики Британской империи, однако не стал напрямую приносить извинения жителям бывших колоний. Как сообщали британские СМИ, такая позиция демонстрирует стремление Букингемского дворца избежать участия в дискуссиях о возможных репарациях со стороны Лондона за работорговлю.