В Молдавии зафиксировали раскол внутри общества

В Молдавии действительно наблюдается раскол в обществе, который показывает, что почти ровно половина населения настроены против европейской интеграции, заявил NEWS.ru директор Института эффективной политики в Молдавии Виталий Андриевский.

По его словам, результаты прошедшего референдума показывают, что власть идеологически проиграла и не смогла доказать пользу европейской интеграции.

"Действительно в Молдавии раскол в обществе, который говорит, что половина населения, причем находящаяся именно на территории Молдавии, настроены против европейской интеграции. Это означает, что власть идеологически проиграла и не смогла доказать пользу европейской интеграции. Просчеты достаточно серьезные, из них нужно извлечь уроки, серьезно заняться пропагандой и агитацией и продвигаться свои идеи. Молдавские власти себя переоценили и в итоге получили, что получили", — сказал Андриевский.

Политолог отметил, что в предвыборной гонке действующий президент Молдавии Майя Санду сохраняет свое преимущество, однако «у нее очень ограниченный запас прочности», так как все остальные кандидаты выступают против нее.

"Единственный ресурс Санду — мобилизация сторонников евроинтеграции. Зависит от того, смогут ли те, кто обижен на нее, отбросить свои обиды и выступить на стороне действующего президента. Кроме того, нужно будет поднять явку до 55-56%. В принципе, это реально если будут приняты серьезные меры и если Санду найдет общий язык с другими проевропейскими партиями, чего она не делала ранее, с гражданским обществом", — сказал Андриевский.

Утром 21 октября Центризбирком республики сообщил, что число сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз на референдуме сравнялось. По данным ЦИК, их количество составило 50% в обеих долях. По итогам обработки 97,66% протоколов за вступление в ЕС высказались 721 760 избирателей, против — 721 672, указали в ведомстве.

Также в стране проходят выборы президента. После обработки 95% протоколов лидером голосования стала действующий президент страны Майя Санду (39,79%). Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло (27,63%). Выборы и референдум признаны состоявшимися, так как явка по каждому событию превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование в Молдавии завершилось в 21:00.