Названы причины, по которым Европа проигнорировала выборы в Молдавии

Европейские СМИ фактически проигнорировали итоги первого тура выборов в Молдавии, пишет обозреватель портала «Абзац» Андрей Перла.

В Молдавии в воскресенье, 20 октября, прошел первый тур президентских выборов. Кроме того, граждане страны могли проголосовать за то, каким путем пойдет дальше страна, будет ли претендовать на вступление в ЕС или останется нейтральной.

По итогам обработки 98,56 процента протоколов Майя Санду, действующий президент, получила 42,07 процента голосов, количество сторонников вступления в ЕС достигло 50,03%.

«В другое время про тамошние президентские выборы и референдум говорили бы из каждого утюга. В ЕС, России, на Украине, в Англии, Турции, Грузии. Шутка ли, всеобщим голосованием решается, вступать ли стране в Евросоюз», — отметил обозреватель.

Сейчас про выборы сообщили преимущественно информационные агентства, но без особых оценок, просто как о данности, отметил аналитик.

По его мнению, Европа безразлично отнеслась к итогам выборов Молдавии в связи с тем, что, во-первых, финансовой выгоды от республики не будет, скорее, наоборот — потребуются средства на ее интеграцию в Евросоюз.

«[Страна] могла бы стать ещё одним поставщиком сравнительно дешёвой и сравнительно квалифицированной рабочей силы, да Европе девать эту силу некуда. В Германии вон рекордная безработица, ещё и растёт на 200 тысяч каждый месяц. Как раз столько из Молдавии могло бы и людей приехать, кстати», — заметил Перла.

Обозреватель констатировал, что возможный политический ущерб от сложившейся ситуации также мало волнует европейцев.