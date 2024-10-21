Отец Ассанжа ожидает цветных революций до конца года

Джон Шиптон, который является отцом основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что до конца 2024 года по всему миру пройдет несколько цветных революций. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шиптона, свидетельством этого является «важность информационного потока в обществе». При этом в качестве примера он назвал Францию, в которой «упало коммерческое положение и доходы» после отдаления от России. В похожую ситуацию, по мнению Шиптона, также попали другие страны Европы, а также Австралия и Япония.

«Все эти вещи, которые вы можете ясно видеть, были спровоцированы для укрепления власти империи Соединенных Штатов, они поставили свои интересы выше интересов тех государств, которые я только что упомянул, и людей, которые составляют эти государства», — заявил он.

Ранее Шиптон также рассказал о том, чем занимается Ассанж после освобождения.