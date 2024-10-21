Польский журналист Лех Мажевский в понедельник, 21 октября, заявил, что после завершения конфликта на Украине, Западу придется искать способ сосуществования с Российской Федерацией.

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Он отметил, что Польша понимает всю важность нормализации отношений с Россией.

Он также проанализировал возможные последствия исхода президентских выборов в США. Если победит кандидат от демократов Камала Харрис, ожидается постепенное ослабление гегемонии США и усиление влияния Китая. С другой стороны, если победит республиканец Дональд Трамп, США могут усилить внимание к Ближнему Востоку и сократить свое присутствие в Европе.

Автор подчеркивает, что будущее международных отношений и баланса сил будет во многом зависеть от политических решений в Вашингтоне и необходимости адаптироваться к новым реалиям после окончания украинского конфликта, передает Do Rzeczy.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что жители страны удивлены тем, как украинские беженцы проводят время, отдыхая в пятизвездочных отелях и передвигаясь на роскошных автомобилях. Он также отметил, что это создает впечатление несправедливости для польских граждан, которые вынуждены покрывать расходы на здравоохранение и пособия для украинцев.

Остановкой транзита нефти от российской компании «Лукойл» Украина объявила экономическую войну Словакии.

Соответствующее заявление сделал депутат Европарламента от страны Любош Блага.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие последствия ждут Киев после введения запрета на транзит нефти через свои территории.