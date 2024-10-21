Выборы и референдум о ЕС: как «нарисованный» итог может расколоть Молдавию

Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции в Молдавии вызывает ряд вопросов и может поставить страну на грань раскола, так как Гагаузия и Приднестровье могут не принять «нарисованный» итог. Чем грозят Молдавии нынешние выборы, рассказали опрошенные «Царьградом» эксперты.

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» голоса разделились почти поровну. А по итогам выборов главы государства ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50% голосов. Это означает, что в стране пройдет второй тур.

По предварительным данным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду — 42,07%. Второе место занимает выходец из Гагаузии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стоянгло — 26,27%. Оба кандидата проходят во второй тур. Замкнул тройку лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (13,7%).

При этом внимание экспертов привлек подсчет голосов на референдуме. В момент обработки 90% бюллетеней противники евроинтеграции уверенно лидировали с перевесом почти в 10%. Однако затем что-то изменилось - и голоса начали считаться строго в пользу Евросоюза. И после обработки 98,33% протоколов, по данным ЦИК Молдавии, количество сторонников вступления в ЕС достигло 50,03%, отмечает издание.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев констатировал, что Гагаузия и Приднестровье могут «не принять такой «нарисованный» итог». При этом, по его словам, Молдавию наводнили украинские нацисты и румынские военные, которые «готовятся играть роль евроинтеграционного «большинства»».

«Люди поколения, успевшего повоевать в начале 90-х, прекрасно осознают, что это такое. Но ведь есть молодежь, у которой нет этого жизненного опыта, но есть сказки про европейский рай. Сейчас сложно предугадать развитие событий», - подчеркнул Лебедев.

В свою очередь философ, общественный и политический деятель Александр Дугин предостерег жителей Молдавии от повторения украинского сценария, выразив уверенность в том, что страну ждут «чистки и репрессии».

«Остается один вопрос: «Как же отреагирует молдавское общество на чинимый беспредел?» - поинтересовался он.

Напомним, что Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию Молдавии на работу со странами Запада. Оппозиция обвиняет президента в разрыве связей с РФ и предательстве интересов страны. Стоянголо же поддерживается оппозиционной Социальной партией, которая считает, что отношения Кишинева с ЕС не должны вредить партнерству с Москвой и СНГ.