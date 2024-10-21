Илон Маск: демократы проигрывают предвыборную гонку в США

Демократы, которые тратят на избирательную кампанию вице-президента США и кандидата на высший государственный пост Камалы Харрис намного больше республиканцев, все равно проигрывают гонку.

Такое мнение выразил Илон Маск.

"Демократы тратят намного больше, чем республиканцы, их поддерживают практически все <...> СМИ, а также почти весь Голливуд. И они все еще проигрывают [предвыборную гонку]", - написал он в X (ранее Twitter).

Маск ранее выступил в поддержку на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Бывший глава государства допускал, что в случае победы назначит Маска на какой-либо пост в своей администрации.

Ранее миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что американские СМИ постоянно врут о действиях Трампа. "Народ его [Трампа] любит. Элиты его ненавидят <...>, СМИ постоянно лгут о нем", - написал Сакс на своей странице в соцсети X.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.