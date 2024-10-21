Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано обвинил Россию в «беспрецедентном давлении» на Молдавию во время выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Стано.

Представитель ЕС подчеркнул, что Еврокомиссия внимательно следит за ходом голосования, так как Кишинев - «важный партнер Евросоюза». По словам Стано, в Брюсселе считают, что выборы прошли в условиях «беспрецедентного давления» и «запугивания».

По мнению Еврокомиссии, на выборах в Молдавии имело место некое «вмешательство». Стано подчеркнул, что власти ЕС ждут окончательных итогов голосований, чтобы сделать официальное заявление.

Санду уличили во влиянии на СМИ в ходе избирательной кампании

На прошедших выходных в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила предварительные результаты референдума, согласно которым евроинтеграцию поддержали 50,16 процента избирателей.

По итогам президентских выборов ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50 процентов голосов. ЦИК страны назначил второй тур выборов.

По итогам обработки 98,56 процента протоколов Майя Санду, действующий президент, получила 42,07 процента голосов. В следующем туре 3 ноября ее соперником станет бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, набравший 26,27 процента голосов. Его поддерживает Партия социалистов экс-президента Игоря Додона.

Санду заявила, что некие «преступные группы» планировали купить 300 тысяч голосов избирателей, и назвала это «мошенничеством беспрецедентного масштаба». По ее словам, эти группы пытаются подорвать демократический процесс в Молдавии и посеять панику в обществе. Молдавская оппозиция назвала неспособность Санду победить в первом туре поражением и призвала ее отказаться от борьбы за президентский пост.