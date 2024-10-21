ЕК обвинила Россию во "вмешательстве" в выборы в Молдавии

Еврокомиссия обвинила Россию в якобы имевшем место "беспрецедентном вмешательстве" в состоявшиеся в Молдавии президентские выборы и референдум о европейской интеграции. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Стано утверждал, что в Еврокомиссии якобы "знают", что голосование в Молдавии "происходило в условиях беспрецедентного вмешательства и угроз" со стороны "России и ее сторонников". Он обвинив "Россию и ее сторонников" в "покупке голосов, перевозке автобусами избирателей и колоссальной пропаганде".

При этом на том же брифинге он признал, что Еврокомиссия еще не имеет полной информации о ходе голосования и "ждет официальных окончательных результатов выборов и оценок наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ", на основании которых она сделает финальное заявление.

Стано подчеркнул, что ЕС уже полтора года назад запустил в Молдавии миссию, единственной целью которой является информационная борьба с Россией. Именно представители этой миссии, а также дипломаты европейских посольств, по словам Стано, являются источниками информации Еврокомиссии о ходе голосования.

Отвечая на вопрос европейских журналистов о причинах низкой эффективности европейской пропаганды в Молдавии, несмотря на все затраченные на нее ресурсы, Стано заявил, что на анализ причин "потребуется время".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября категорически отверг обвинения в том, что Москва якобы вмешивается в выборный процесс в Молдавии.

"На территории Молдавии по-прежнему очень много людей являются сторонниками развития добрых отношений с нашей страной", - заявил Песков.

По его словам, "этим людям сейчас отказывают в праве иметь свои собственные политические силы, отказывают в праве СМИ освещать электоральный процесс в Молдове, отказывают в праве политикам говорить о том, что они являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией".

"К сожалению, это те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в Кишиневе", - отметил представитель Кремля.

"Разделенная" страна

20 октября в Молдавии прошли выборы президента. По итогам обработки 98,56% протоколов действующая глава республики Майя Санду получает 42,07% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло, критикующий Санду за политику конфронтации с Москвой, - 26,27%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 3 ноября пройдет второй тур.

Одновременно в воскресенье прошел референдум, по итогам которого Конституцию Молдавии предлагается дополнить словами "о необратимости" европейского курса и провозглашении интеграции в ЕС "стратегической целью". Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98,6% протоколов, вступление Молдавии в ЕС поддержали 50,27% (740 725 проголосовавших), против высказались 49,73% (732 891). При этом данные Центризбиркома показывают, что от бюллетеней отказались свыше 55 тыс. человек. Плебисцит откровенно провалился на территории Гагаузской автономии Молдавии и на участках, где голосовали жители непризнанного Приднестровья. Так, в Гагаузии против вступления в ЕС высказались 94,84% избирателей, среди жителей Приднестровья - 62,56%. При этом в самой непризнанной республике участков для голосования организовано не было.