Эстония задумалась о буях с лезвиями на границе с Россией

Департамент полиции и погранохраны (PPA) предложил установить в водах реки Нарва на границе с Россией цепочку буев с лезвиями или плавающий забор на понтонах. Об этом сообщает ERR.

Летом 2024 года эстонские пограничники задержали четверых мужчин, которые незаконно прибыли в страну, переплыв Нарву. Через месяц 13 человек из Индии попытались попасть в Эстонию на резиновой лодке по озеру Лямми.

Замглавы PPA Вейко Коммусаар заявил, что из 338-километровой границы РФ и Эстонии лишь 135 километров проходят по суше. Полиция решила протестировать два вида водных приграничных заграждений. Один из них представляет собой длинную систему соединенных между собой буев, закрепленных на дне. Второй вариант - это забор, плавающий на понтонах.

«Система построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется. В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями», - подчеркнул Коммусаар.

Департамент полиции потратит на пилотный проект по установке заграждений миллион евро. Проект рассчитан на три года. По его итогам власти Эстонии решат, будет ли вся водная граница покрыта плавучей инфраструктурой.

В 2023 году власти Техаса установили похожую цепь буев на реке Рио-Гранде у города Игл-Пасс, чтобы остановить нелегальных мигрантов. Затем губернатор штата Грег Эбботт решил установить колючую проволоку на границе. СМИ сообщали, что мигранты начали чаще тонуть в Рио-Гранде из-за буев и получали серьезные травмы из-за проволоки. В итоге Байден отправил в Техас пограничников, чтобы те уничтожили ограждения.