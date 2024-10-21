Премьер Грузии заявил, что Молдавия провалила «тест на демократию»

Молдавия не смогла сдать тест на демократию при проведении выборов президента и референдума по ЕС, считает глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Газета.Ru

«В Молдавии провели выборы, и вы увидели, что произошло там. Молдова не сумела сдать тест на демократию в лице этих выборов. До этого там вообще сняли кандидатов [в президенты] один за другим по высосанным из пальца причинам», — отметил Кобахидзе. Lenta.ru

Кобахидзе также сравнил Грузию и Молдавию в контексте евроинтеграционных стремлений обеих стран. Грузинский премьер указал на то, что свыше половины молдаван не хотят вступления страны в ЕС, но в Брюсселе все равно считают Молдавию более подходящим кандидатом на членство в организации. Российская газета