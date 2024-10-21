Во Львове отказались от «языковых патрулей»

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе нет необходимости организовывать работу языковых патрулей. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Ранее о планах организовать работу языковых инспекторов в Ивано-Франковске сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По словам мэра, эти инспекторы не смогут выписывать штрафы, но будут делать людям замечания за разговоры на русском языке. Чиновник отмечал, что в городе сейчас «ощущается увеличение русского языка». Однако позднее вице-мэр города Виталий Федорив сообщил, что власти отказались от этой идеи, так как в местном бюджете не предусмотрено средств на такую программу.

По словам мэра Львова, в городе нет проблемы с русским языком, так как власти «стараются проводить разъяснительную работу».

«Очень легко, когда ты в среде, ты переходишь на украинский язык. Но ты делаешь это с любовью. Здесь нет никакого принуждения, никакого давления. И многие люди, которых я раньше знал, которые боялись говорить по-украински, сегодня они говорят, и с каждым разом все лучше и лучше», - подчеркнул Андрей Садовой.

Он также прокомментировал намерение организовать работу языковых инспекторов в Ивано-Франковске.

«Возможно, там люди имеют немного больше свободного времени на такие вещи», - заметил градоначальник.

Напомним, что борьба с русским языком на Украине ведется уже несколько лет. Еще в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни. А с 16 января 2021 года сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя.