Действующий президент Молдавии будет расстреливать оппозицию, если победит на выборах.

Об этом заявил глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в беседе с РИА Новости.

«Если Майя победит, уже на следующий день во имя Евросоюза она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится», - подчеркнул он.

Санду, по оценке молдавского оппозиционера, будет отбирать пенсии и создавать неблагоприятные условия для бизнеса, лишая тем самым будущего для Молдавии в целом.

Шанс на спасение страны кроется в поражении Санду на выборах, считает Шор.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у оппозиции в Молдавии отобрали возможность участвовать в избирательной кампании. По его словам, представителей оппозиции преследовали, отправляли в тюрьмы, допрашивали и не пускали в страну. Также власти закрывали оппозиционные СМИ и блокировали интернет-ресурсы.

20 октября бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что на выборах президента Молдавии пройдет второй тур, в который выйдут действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.