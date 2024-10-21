В Грузии инициировали процедуру импичмента президента Зурабишвили

Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей 81 депутата на представлении в Конституционный суд (КС) о вынесении импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили за несогласованные с кабмином визиты за рубеж. Газета.Ru

Уточняется, что процедуру рассмотрит избранный 26 октября парламент Грузии. Для вынесения импичмента необходимо 100 голосов из 150. Деловая газета «Взгляд»

Отмечается, что правящая партия «Грузинская мечта» во главе с премьером Ираклием Кобахидзе обвиняет действующего президента Зурабишвили в нарушении конституции из-за переговоров с представителями оппозиции о формировании «технического правительства» после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября. Lenta.ru