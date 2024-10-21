Обзор иноСМИ: конец мирового господства США и сомнения Запада в плане Зеленского

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Партнеры Украины скептически встретили план Зеленского

Владимир Зеленский провел последние недели, пытаясь продать западным странам свой новый план, пишет Foreign Affairs. План включает расширенную военную помощь, гарантии безопасности Украины через членство в НАТО и оборонно-промышленное сотрудничество. По данным Foreign Affairs, партнеры Украины встретили детали плана со «значительным скептицизмом».

Западные страны опасаются, что без реформ, касающихся набора и подготовки украинской армии, одного лишь вооружения будет недостаточно. Также союзники Украины не верят в готовность НАТО гарантировать безопасность Киева. Кроме того, положение Украины на поле боя ухудшается, а дипломатические усилия ее партнеров стагнируют в преддверии выборов президента США. Летом Россия сумела добиться существенных преимуществ над украинскими войсками и продолжает продвигаться, подчеркивает Foreign Affairs.

Конец мирового господства США сыграет американцам на руку

Эпоха американской гегемонии, зародившейся в 1945 году и достигшей своего пика после 1991-го, подходит к концу, заявил в своей статье для The Hill профессор международных отношений Эндрю Лэтэм. По его словам, вместо того, чтобы сетовать на этот сдвиг, США и весь мир должны принять возможности, которые он предоставляет.

По словам Лэтэма, США слишком долго взвалили на себя бремя глобального полицейского надзора, привязанного к идее поддержания «международного порядка, основанного на правилах». Конец этой эпохи открывает дверь к более справедливому, процветающему и реалистичному мировому порядку, основанному на равном положении мировых держав. США пора принять масштабную стратегию сдержанности, основанную на реалистичной теории международных отношений, считает эксперт. Он предупредил, что попытки сохранить гегемонию приведут к новым, еще более дорогим интервенциям вроде войны в Ираке и стратегическим неудачам. Отказ от доминирования позволил бы США сосредоточиться на защите своих основных интересов, заключить новые коалиции и более гибкие партнерства, заключил эксперт.

Boeing придется сократить производство и штат

Гендиректор Boeing Келли Ортберг решил сократить производство, чтобы остановить кризис в компании. Как пишет The Wall Street Journal, компания по-прежнему находится в тяжелом финансовом положении.

По данным газеты, Ортберг планирует продать непрофильные или неэффективные активы Boeing. На прошлой неделе авиапроизводитель достиг соглашения о продаже небольшого оборонного подразделения, производящего для армии США оборудование для наблюдения. Кроме того, компания сократит штат сотрудников на десять процентов (17 тысяч рабочих мест) по всему миру. Как отмечает WSJ, в 2024 году Boeing «бросало из кризиса в кризис», с тех пор как 5 января у самолета 737 MAX оторвалась дверная панель в воздухе.

Западные авиакомпании проиграли китайским из-за закрытого неба РФ

В октябре 2024 года международные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай из-за преимущества, которое есть у китайских перевозчиков, пишет South China Morning Post. В отличие от западных авиакомпаний перевозчики КНР могут пролетать над Россией по пути в Европу.

По данным авиационных аналитиков и отраслевых СМИ, британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует с 25 октября приостановить полеты по маршруту Шанхай-Хитроу, а British Airways в тот же день прекратит полеты из Хитроу в Пекин. Те же источники сообщают, что базирующаяся в Швеции Scandinavian Airlines планирует совершить последний полет по маршруту Копенгаген-Шанхай 7 ноября, а немецкий перевозчик Lufthansa рассматривал возможность приостановки полетов по маршруту Франкфурт-Пекин. По оценке South China Morning Post, рейс из Пекина во Франкфурт у авиакомпаний КНР занимает около 9,5 часа, а у немецких перевозчиков - 12 часов. Из-за этого растет стоимость билетов.

«Как Город Ангелов превратился в ад»

Американский эксперт по перспективам развития городов Джоэл Коткин раскритиковал Лос-Анджелес, знаковый город для карьеры кандидата президенты США Камалы Харрис. В своей статье для портала UnHerd Коткин назвал Лос-Анджелес примером городской дисфункции. По словам эксперта, атмосфера в южной части города и вдоль Сентрал-авеню «все больше напоминает Мехико или Мумбаи»: множество бездомных, разбитые тротуары, потрепанные здания и стихийные блошиные рынки, напоминающие о городах развивающихся стран.

Демократы могут с легкостью победить в Калифорнии в целом и в Лос-Анджелесе в частности. Но чего они не могут, так это эффективно управлять, считает Коткин, живущий в Лос-Анджелесе с 1975 года. По его словам, почти каждый демократический город США находится в упадке. Преступность, особенно насильственного характера, растет. Признаки «прогрессирующего краха» очевидны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, но именно в Лос-Анджелесе они чувствуются наиболее остро, подчеркнул автор статьи. Горожане, включая афроамериканцев и латиноамериканцев, активно покидают город и переезжают в Хьюстон или Майами в поисках возможностей. Коткин заявил, что многолетняя единоличная власть демократов в городе усугубила коррупцию и они так и не смогли выполнить свои обещания о строительстве социального жилья.