Лыонг Кыонг стал президентом Вьетнама

Член политбюро ЦК Компартии Вьетнама Луонг Куонг избран новым президентом страны. Об этом стало известно в понедельник, 21 октября.

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Прямую трансляцию заседания парламента проводило Вьетнамское информационное агентство.

3 августа пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) избрал президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама новым генеральным секретарем ЦК КПВ 13-го созыва. То Лам был избран генеральным секретарем, сменив на этом посту Нгуен Фу Чонга, набрав абсолютное число голосов, рассказал замначальника на пресс-конференции в Ханое.

19 июля стало известно о смерти генерального секретаря Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Он умер в возрасте 81 года. Сообщается, что смерть наступила в пятницу в 13:38 по местному времени (09:38 по московскому времени). Генсек находился в ханойском военном госпитале номер 108.