На выборах в Молдавии за рубежом зафиксировали фиктивный рост явки

Голосование на референдуме и выборах президента Молдавии за рубежом проводилось с нарушениями, следует учитывать результаты внутри самой страны, где большинство выступило против интеграции с Евросоюзом.

Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в эфире телеканала "Россия-24".

"Внутри страны, без диаспоры, на референдуме люди сказали нет: 56% на 44%. Эти данные мы с вами увидели около полуночи. Потом начали считать диаспоры. Нам сказали, что проголосовали около 250 тыс. человек. Были они или нет - никто не знает, потому что на каждом избирательном участке у нас были свои представители. В моменты, когда эти участки были пустыми, мы видели фиктивный рост на сайте ЦИК явки на заграничных участках", - сказал он.

Шор добавил, что поэтому не следует обращать внимание на голосование за границей.

"Нас должно интересовать, что дали люди, живущие в Молдове", - отметил он.

Политик при этом добавил, что считает результаты голосования на референдуме и выборах победой. "Те результаты, которые мы видим сегодня - это наша победа. В стране агитировали против только две политические силы - это блок "Победа" и Партия коммунистов. Мы сумели донести наши аргументы", - сказал он.

20 октября в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента. На референдуме обработано 98,42% протоколов. Вступление Молдавии в ЕС поддержали 50,08% избирателей, против высказались 49,92%.

На выборах президента в Молдавии по итогам обработки 98,56% протоколов действующий глава государства Майя Санду получает 42,07% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло, критикующий Санду за политику конфронтации с Москвой, - 26,27%. Замыкает тройку лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 13,72% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 3 ноября пройдет второй тур.