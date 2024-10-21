В Киргизии намерены сохранять бережное отношение к русскому языку

Власти Киргизии намерены и в будущем уделять внимание вопросу сохранения в республике русского языка.

Об этом заявил в Москве на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров.

"В нашей конституции за русским языком закреплен статус официального языка. У нас всегда было и будет особо бережное отношение к русскому языку", - сказал он.

Как напомнил Жапаров, великий киргизский писатель Чингиз Айтматов написал свои известные произведения на русском языке.