В Киргизии намерены сохранять бережное отношение к русскому языку

Власти Киргизии намерены и в будущем уделять внимание вопросу сохранения в республике русского языка.
Об этом заявил в Москве на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров.
"В нашей конституции за русским языком закреплен статус официального языка. У нас всегда было и будет особо бережное отношение к русскому языку", - сказал он.
Как напомнил Жапаров, великий киргизский писатель Чингиз Айтматов написал свои известные произведения на русском языке.
"Успешно продвигается сотрудничество (между Киргизией и РФ - прим. ТАСС) и в сфере образования. Отмечу, что за прошедшие годы в России подготовлены десятки тысяч квалифицированных кадров, которые трудятся в Кыргызстане и России и выступают мостом дружбы между нашими странами", - отметил глава киргизского кабмина.