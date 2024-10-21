Иран на саммите БРИКС намерен привлечь внимание к "преступлениям Израиля"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел республики Аббас Арагчи на саммите БРИКС в Казани намерены обсудить со своими коллегами из других стран "израильскую угрозу".

Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

"Что касается поездки в Казань на саммит БРИКС, мы намерены воспользоваться участием в саммите, чтобы провести дипломатические консультации и приложить усилия для привлечения внимания международного сообщества к угрозам, связанным с продолжением преступлений сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)", - заявил он на брифинге, трансляцию которого вел телеканал IRIB.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. За год израильской операции в анклаве погибли 42,6 тыс. палестинцев, ранены 99,8 тыс. человек. 70% жертв - женщины и дети. В сентябре 2024 года Израиль начал операцию на юге Ливана против формирований шиитской организации "Хезболлах". За месяц проведения израильской операции погибли 2,4 тыс. ливанцев, ранены 10,9 тыс. человек.

Группа БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Главным событием этого года, в период председательства России, станет саммит, который пройдет 22-24 октября в Казани.