ЦИК Молдавии сообщил, когда в стране выберут нового президента

Молдавия выберет нового президента во втором туре, который пройдет 3 ноября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) республики Анжела Караман со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Она отметила, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50%. Таким образом, президента определят во втором туре, который по закону должен состояться через две недели.

«Данные носят предварительный характер, окончательные данные будут представлены после того, как ЦИК получит оригиналы протоколов с участков. Это должно произойти в течение 48 часов со дня выборов», — добавила Караман.

По предварительным данным, после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду — 42,07%. Второе место занимает выходец из Гагаузии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стоянгло — 26,27%. Оба кандидата проходят во второй тур.

Третье место занял лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (13,7%), четвертое — бывшая глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое — бывший премьер-министр Василий Тарлев (3,22%), а седьмое — экс-премьер Ион Кику (2,9%). Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Напомним, что Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию Молдавии на работу со странами Запада. Оппозиция обвиняет президента в разрыве связей с РФ и предательстве интересов страны. Стоянголо же поддерживается оппозиционной Социальной партией, которая считает, что отношения Кишинева с ЕС не должны вредить партнерству с Москвой и СНГ.