$96.42-0.73104.86-0.90
Почта

ЦИК Молдавии сообщил, когда в стране выберут нового президента

Молдавия выберет нового президента во втором туре, который пройдет 3 ноября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) республики Анжела Караман со ссылкой на предварительные результаты голосования.

ЦИК Молдавии сообщил, когда в стране выберут нового президента
© РИА Новости

Она отметила, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50%. Таким образом, президента определят во втором туре, который по закону должен состояться через две недели.

«Данные носят предварительный характер, окончательные данные будут представлены после того, как ЦИК получит оригиналы протоколов с участков. Это должно произойти в течение 48 часов со дня выборов», — добавила Караман.

По предварительным данным, после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду — 42,07%. Второе место занимает выходец из Гагаузии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стоянгло — 26,27%. Оба кандидата проходят во второй тур.

Третье место занял лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (13,7%), четвертое — бывшая глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое — бывший премьер-министр Василий Тарлев (3,22%), а седьмое — экс-премьер Ион Кику (2,9%). Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Напомним, что Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию Молдавии на работу со странами Запада. Оппозиция обвиняет президента в разрыве связей с РФ и предательстве интересов страны. Стоянголо же поддерживается оппозиционной Социальной партией, которая считает, что отношения Кишинева с ЕС не должны вредить партнерству с Москвой и СНГ.