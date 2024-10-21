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Раскрыт план Трампа на случай поражения на выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даже в случае поражения на выборах может стать главой государства, если оспорит результаты голосования, пишет Politico со ссылкой на источники.

Раскрыт план Трампа на случай поражения на выборах президента США
© globallookpress.com

Утверждается, что Трамп вместе со своими союзниками уже формирует основу для того, чтобы аннулировать результаты выборов в случае поражения.

Издание пишет, что Трамп хочет занять Белый дом при любом исходе выборов, чтобы избежать лавины уголовных разбирательств. По мнению экспертов, в случае поражения команда Трампа будет обвинять соперников в мошенничестве на выборах.

Ранее Трамп говорил, что в случае неудачи на предстоящих выборах не собирается баллотироваться в президенты в 2028 году.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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