Раскрыт план Трампа на случай поражения на выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даже в случае поражения на выборах может стать главой государства, если оспорит результаты голосования, пишет Politico со ссылкой на источники.

Утверждается, что Трамп вместе со своими союзниками уже формирует основу для того, чтобы аннулировать результаты выборов в случае поражения.

Издание пишет, что Трамп хочет занять Белый дом при любом исходе выборов, чтобы избежать лавины уголовных разбирательств. По мнению экспертов, в случае поражения команда Трампа будет обвинять соперников в мошенничестве на выборах.

Ранее Трамп говорил, что в случае неудачи на предстоящих выборах не собирается баллотироваться в президенты в 2028 году.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.