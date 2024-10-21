Стали известны детали визита шефа Пентагона в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с посланием о «твердой приверженности» США поддержке Украины, но без какой-либо новой военной помощи или разрешения на удары дальнобойным окружим вглубь России. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.

Остин прибыл в Киев утром 21 октября. Эта поездка стала его четвертым визитом на Украину. Сообщалось, что он планирует обсудить с украинскими властями перспективы дальнейшей помощи с учетом предстоящих выборов президента США. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно обещал урезать поддержку ВСУ в случае своей победы.

В ходе визита Остин встретится с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Главной темой переговоров станет обсуждение текущих потребностей Украины.

Как отмечает WSJ, Остин руководил западным ответом на украинский кризис с первых дней конфликта. Он координировал более 64 миллиардов долларов военной помощи США Киеву и десятки миллиардов европейской помощи.

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Визит Остина состоялся на фоне продвижения ВС РФ и обострения ситуации для ВСУ. WSJ подчеркивает, что глава Пентагона не привез в Киев каких-либо признаков продвижения вперед по крупнейшим запросам Украины на поставки оружия. Газета отметила, что Остин выступает за ограничение военной помощи.

Ранее стало известно, что Британия пытается убедить США одобрить атаки ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Для точных ударов этим ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных. Однако разведка США предупредила, что Россия применит «более мощные» ответные меры против США и их партнеров, если Украине разрешат наносить удары вглубь РФ западным оружием.