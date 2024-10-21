CNN: в США умер обвиняемый в госперевороте в Турции проповедник Гюлен
Глава FETО, проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняли в организации попытки госпереворота в 2016 года, скончался в США.
Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение племянника скончавшегося Эбуселеме Гюленав соцсетях.
Также, по данным телеканала, Анкара явно располагает «информацией, что Фетхуллах Гюлен мёртв».
В 2021 году турецкий посол в Соединённых Штатах Хасан Мурат Меркан заявлял, что власти турции расчитывали добиться экстрадиции Гюлена из США.