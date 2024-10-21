$96.42-0.73104.86-0.90
Почта

CNN: в США умер обвиняемый в госперевороте в Турции проповедник Гюлен

Глава FETО, проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняли в организации попытки госпереворота в 2016 года, скончался в США.

CNN: в США умер обвиняемый в госперевороте в Турции проповедник Гюлен
© DPA/TACC

Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение племянника скончавшегося Эбуселеме Гюленав соцсетях.

Также, по данным телеканала, Анкара явно располагает «информацией, что Фетхуллах Гюлен мёртв».

В 2021 году турецкий посол в Соединённых Штатах Хасан Мурат Меркан заявлял, что власти турции расчитывали добиться экстрадиции Гюлена из США.

В мире
Фетхуллах Гюлен
Реджеп Эрдоган
Турция
Соединенные Штаты