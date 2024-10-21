Пока вы спали: угроза Трампа Путину и Харрис о последствиях убийства Синвара

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МИД России предостерег партнеров от поддержки "формулы мира" Зеленского

Россия предостерегает своих друзей и партнеров от поддержки "плана победы", "формулы мира" и "саммита мира", продвигаемых Киевом, это ультимативные инициативы, пишет РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.

"В "плане победы" (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления", — приводит агентство слова Полищука.

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". С этими утверждениями кандидат от республиканцев выступил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — приводят слова Трампа авторы публикации.

Трамп также добавил, что он заявил Путину о своем нежелании этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него "не было бы выбора".

Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы"

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей в республике, сообщает РИА Новости.

"Молдавия сталкивалась в последние время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, ОПГ вместе с иностранными силами атаковали нашу страну десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, самыми низкими способами, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности. У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс", - приводит агентство слова Санду.

Посредничество Анкары может стать темой переговоров Путина и Эрдогана

Турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке могут войти в повестку переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Речь о встрече, которая запланирована на полях саммита БРИКС в Казани, пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации турецкого лидера.

"Ситуация на Ближнем Востоке, тема турецкого посредничества по урегулированию конфликта в Украине, предварительно, войдут в главную повестку. Конечно же, будет обсуждена и двусторонняя повестка, экономическое, торговое, энергетическое сотрудничество. Повестка широкая", - сообщил собеседник агентства.

Харрис считает, что после убийства Синвара добиться перемирия в Газе будет легче

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис утверждает, что убийство главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара облегчит достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC.