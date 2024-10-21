Россия предложила Кубе помощь из-за коллапса энергосистемы

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что республика ведет переговоры о конкретизации получения помощи из-за нынешнего энергетического кризиса. Об этом министр написал в соцсети X (ранее Twitter).

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«Благодарим за <…> поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса», — отметил Паррилья.

Куба полностью обесточена: одна из крупнейших электростанций вышла из строя

В ночь на понедельник, 21 октября, национальная электро-энергетическая система Кубы в третий раз за последние двое суток вышла из строя. В министерстве энергетики и горной добычи острова уточнили, что сразу же после аварии работы по восстановлению были начаты немедленно.

В минувшую пятницу, 18 октября, министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьерреса на острове полностью прекращена подача электричества.

Накануне стало известно, что теплоэлектростанция Antonio Guiteras, из-за сбоя в работе которой на Кубе произошел энергетический кризис, возобновила свою работу.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.