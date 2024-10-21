Стали известны подробности о травме президента Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму в результате падения в ванной. Об этом сообщает телекомпания Globo со ссылкой на источник.

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По информации компании, инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию Дворец Алворада. Лула да Силва пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

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Главу государства доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга. По информации медиков, Лула да Силва в порядке.

Из-за полученной травмы президент Белоруссии не поедет на саммит БРИКС в Казани, он примет в нем участие онлайн. В пресс-службе главы государства отметили, что она не представляет опасности для здоровья.

Ранее стало известно, кто заменит президента Бразилии на саммите БРИКС в Казани.