В Молдавии заявили о провале Санду

Президент Молдавии Майя Санду проиграла еврореферендум в республике. Об этом рассказал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, пишет РИА Новости.

По предварительным данным ЦИК после обработки 94 процентов протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 52,38 процента избирателей, за — 47,62 процента.

«Майя, хочу обратиться к тебе — шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала... всех арестами, обысками и другим», — отметил Шор.

Политик также «поздравил» Санду и заявил, что она «проиграла баттл», поскольку Молдавия проголосовала против. Кроме того, Шор поблагодарил молдавский народ за твердость, жесткость и бесстрашие.

Санду заявила о беспрецедентной атаке криминальных сил перед выборами

Накануне в Молдавии прошли президентские выборы. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Также стало известно, что избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Евросоюз.

Ранее Майя Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. По ее мнению, некие «ОПГ вместе с иностранными силами» якобы пытались подкупить избирателей в стране.