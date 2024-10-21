США направили Украине и Израилю больше денег, чем пострадавшим от ураганов

Власти США направили Украине и Израилю за последний год в 50 раз больше средств, чем американцам, пострадавшим от ураганов «Милтон» и «Хелен». Об этом свидетельствуют подсчёты РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

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Согласно заявлению, сделанному Белым домом, федеральное правительство одобрило выделение почти $2 млрд на помощь шести штатам для тех людей, которые сильно пострадали от ураганов.

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При этом, согласно открытым данным, американское правительство за 2023 фискальный год пообещало выделить Украине $61,3 млрд, а Израилю — $46 млрд.

Таким образом, на пострадавших от ураганов запланировано в 53,65 раза меньше, чем суммарно на Украину и Израиль.

Ранее американский журналист и блогер Джексон Хинкл заявил, что США должны спасать людей от урагана, а не помогать террористам на Украине.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила предположение, что жители США ненавидят правительство из-за помощи Украине.