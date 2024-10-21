В Запорожской области заявили, что украинцы никогда не были врагами

Украинцы не были врагами русским, два народа вместе строили города и воевали на одной стороне. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Конечно, [ситуация] вызывает очень высокую степень сегодня сочувствия и сожаления украинскому народу, который никогда не был врагом", - сказал он.

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Балицкий подчеркнул, что тема подконтрольного Киеву Запорожья для него особенная, поскольку он там жил и у него там очень много знакомых.

"Мы (русские и украинцы - прим. ТАСС) вместе строили, воевали вместе. Сегодня то, что происходит с ними, с этими несчастными людьми, понимаешь, что эта вся философия - "кто не скачет, тот москаль" - закончилась именно тем, что, как сказал в свое время один из создателей французской коммуны: "Революция пожирает своих детей", - добавил губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.