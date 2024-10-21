Сальдо заявил о планах выставить Украине счет за причиненный ущерб

После завершения специальной военной операции (СВО) Херсонская область выставит Украине счет за нанесенный ущерб. О таких планах сообщил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

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«После победы в СВО обязательно предъявим <...> счет за весь причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям и организациям, всей Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль», — заявил Сальдо.

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Ранее Сальдо сообщил, что заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно, это лишь средство для отчаянного шантажа Запада. При этом он призвал оставаться начеку, так как Украина способна создать «грязную радиоактивную бомбу».